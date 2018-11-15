Путин и Пенс поприветствовали друг друга на саммите в Сингапуре

Президент России Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Восточно-азиатского саммита (ВАС), проходящего в Сингапуре.

Пленарное заседание саммита, на котором выступит российский лидер, начнется после церемонии фотографирования, передает РИА «Новости».

В данный момент в ВАС принимают участие 18 стран: государства-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговые партнеры организации – Россия, Австралия, Индия, Китай, Корея, Новая Зеландия, США и Япония.

На нынешнем саммите Россия впервые представлена на уровне главы государства.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Сингапур во вторник, где принял участие в саммите АСЕАН. Отмечалось, что глава государства был вынужден пройти через рамку металлоискателя.