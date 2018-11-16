Хабаровские врачи через суд добились права оперировать младенца

Врачи перинатального центра в Хабаровске выиграли у родителей новорожденного суд за право прооперировать младенца; те сначала отказывались от помощи медиков, а потом вовсе отказались от ребенка, сообщила помощник прокурора Кировского района Хабаровска Анна Лозовицкая.

Лозовицкая рассказала, что «женщина родила тройню на 25-й неделе беременности», из всех младенцев выжила только одна девочка, чей вес составлял всего 800 граммов, передает РИА «Новости».

«Врачи настаивали на операции, которая была необходима по жизненным показаниям. Отец ребенка в присутствии адвоката написал официальный отказ от операции. Врачи обратились в суд. Прокуратура врачей поддержала. Суд тоже встал на их сторону. Девочку прооперировали», – добавила помощник прокурора.

Операция прошла успешно в минувшую среду. В пятницу отец принес официальный отказ от ребенка.

В данный момент девочка «находится в больнице в статусе отказника, без имени и фамилии». По словам врачей, ей требуется «особый уход и забота, которую она должна чувствовать».

«Медики надеются, что найдутся люди, которые возьмут ее под опеку», – сказала Лозовицкая.

Ранее сообщалось, что в Калининграде исполняющая обязанности главврача роддома якобы запретила давать новорожденному дорогое лекарство, в результате чего ребенок умер. Подозреваемая задержана.