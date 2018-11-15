В Минпросвещения взяли под контроль проверки случаев рукоприкладства учителями

Проверки после публикации видео с рукоприкладством учителей в отношении учеников в Комсомольске-на-Амуре и городе Асино Томской области находятся на контроле министра просвещения Ольги Васильевой, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«Министерство и министр проинформированы об обоих инцидентах, случившихся в Хабаровском крае и Томской области, находясь на постоянной связи с региональными органами управления образованием. В настоящее время проводятся проверки правоохранительных органов, и давать конкретную оценку событиям до окончания и вывода проверок преждевременно», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в Хабаровском крае было возбуждено уголовное дело после появления видео, где учительница с 24-летнем стажем из школы №37 Комсомольска-на-Амуре бьет девятилетнего мальчика из-за его поведения. В Асино Томской области дело возбудили после того, как на видео попала учительница со стажем свыше 40 лет, ударившая девочку головой об парту.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала ситуацию с рукоприкладством в школе.