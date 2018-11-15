Нафтогаз не смог разместить еврооблигации

НАК «Нафтогаз Украины» решил не размещать еврооблигации из-за высокой стоимости привлечения средств и нестабильного рынка, об этом сообщил глава госкомпании Андрей Коболев.

«Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций «Нафтогаза»: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным», – сообщил глава компании в Facebook.

Коболев добавил, что «Нафтогаз» продолжит наблюдать за рынком и планирует вернуться при более благоприятных обстоятельствах.

В марте 2018 года коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял о том, что компания может «спокойно» позволить себе выпуск еврооблигаций.