Матвиенко назвала оптимальную возрастную границу молодежи в России

Спикер Совфеда Матвиенко посчитала возраст до 35 лет оптимальным для молодежи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Возраст молодежи до 35 лет является оптимальным, однако молодые люди могут вносить свои предложения по этому вопросу, заявила спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти», передает РИА «Новости».

По ее словам, обсуждение этой темы возможно, но действующие нормы лучше сохранить.

«Это дискуссионная тема... Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей», – отметила политик.

Она добавила, что к этому возрасту также необходимо состояться в профессии. По ее мнению, молодежь должна сама решить, до какого возраста считаться таковой. Матвиенко подчеркнула, что для изменения закона потребуется провести масштабный социологический опрос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая председатель Совета Федерации назвала стремление к браку важнейшей жизненной ценностью для граждан страны.

Чуть ранее академик РАН Геннадий Онищенко анонсировал будущее повышение верхней планки возраста молодежи в России.

В ответ демограф Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст создания семьи ради решения демографических проблем.