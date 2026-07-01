Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.15 комментариев
Матвиенко назвала оптимальную возрастную границу молодежи в России
Спикер Совфеда Матвиенко посчитала возраст до 35 лет оптимальным для молодежи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против снижения верхней границы возраста молодежи, назвав действующую норму наиболее подходящей.
Возраст молодежи до 35 лет является оптимальным, однако молодые люди могут вносить свои предложения по этому вопросу, заявила спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти», передает РИА «Новости».
По ее словам, обсуждение этой темы возможно, но действующие нормы лучше сохранить.
«Это дискуссионная тема... Я считаю, что не надо снижать порог, это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение – до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей», – отметила политик.
Она добавила, что к этому возрасту также необходимо состояться в профессии. По ее мнению, молодежь должна сама решить, до какого возраста считаться таковой. Матвиенко подчеркнула, что для изменения закона потребуется провести масштабный социологический опрос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая председатель Совета Федерации назвала стремление к браку важнейшей жизненной ценностью для граждан страны.
Чуть ранее академик РАН Геннадий Онищенко анонсировал будущее повышение верхней планки возраста молодежи в России.
В ответ демограф Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст создания семьи ради решения демографических проблем.