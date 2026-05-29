    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 14:46 • Новости дня

    Матвиенко заявила о важности создания семьи для россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Стремление к браку и созданию крепкой ячейки общества должно стать главной жизненной ценностью для каждого гражданина страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко выступила на заседании Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики, передает ТАСС. Политик подчеркнула значимость семейных ценностей для государства.

    «Стремление к заключению брака и созданию большой дружной семьи должно стать не просто модным трендом, а важнейшей ценностью в жизни каждого человека. Мы стремимся к тому, чтобы вся Россия стала страной семейного счастья и благополучия», – отметила спикер Совфеда.

    По словам Матвиенко, в основу демографической стратегии России сейчас закладываются мировоззренческие установки.

    Спикер также предложила изменить алгоритмы поисковых систем: при запросах об абортах первыми должны появляться ссылки на центры помощи семье и кризисные центры. Матвиенко призвала IT-компании поддержать эту инициативу, отметив, что будущих родителей необходимо поддерживать и избавлять от страхов перед материнством. Интернет, по ее мнению, должен стать территорией поддержки семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о росте числа многодетных семей более чем на 10%.

    В апреле она предложила усложнить процедуру развода для пар с детьми.

    Президент России Владимир Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей.

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    27 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами дома в Липецке
    @ кадр из видео МЧС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время разбора завалов частного дома в Липецке после взрыва и пожара спасатели нашли погибшего ребенка, сообщило главное управление МЧС России по Липецкой области.

    «Спасатели нашли и извлекли из-под завалов тело ребенка», – говорится в сообщении главка в «Максе».

    Число жертв взрыва в жилом доме выросло до двух человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Липецке из-за пожара и взрыва обрушился частный жилой дом. При разборе разрушенных конструкций здания спасатели нашли тело погибшей женщины.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    В Госдуме подсказали, как подросткам устроиться на работу на летних каникулах

    В Госдуме подсказали, как подросткам устроиться на работу на летних каникулах
    Tекст: Татьяна Косолапова

    Летом школьники могут официально устроиться на подработку, если им исполнилось 14 лет. Для этого потребуется письменное согласие одного из родителей, сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом она отметила, что подросткам по закону нельзя поручать некоторые виды работ, даже если они устроились работать в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов.

    «Летние подработки для несовершеннолетних – это первый трудовой опыт, и очень важно, чтобы он был положительным и приносил удовлетворение, в том числе от полученных результатов. Труд несовершеннолетних регламентирован главой 42 ТК РФ. За исключением творческих работ в кино, театре, цирке, спорте, где с соблюдением особых условий к работе могут привлекаться совсем юные артисты, в России труд несовершеннолетних разрешен с 14 лет», – говорит Бессараб. 

    Она уточняет, что это касается только тех случаев, когда работа является легкой и выполняется детьми исключительно в свободное от учебы время. При этом подростки в возрасте 14 лет могут быть допущены к труду только при наличии письменного согласия одного из родителей, опекуна или попечителя. Такое согласие оформляется в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения. Для работников в возрасте от 14 до 16 лет установлены ограничения: продолжительность рабочей недели не должна превышать 24 часов, а ежедневная занятость – четырех часов. С 16 лет согласие родителей уже не требуется, но рабочая неделя по-прежнему предусмотрена сокращенная – не более 35 часов в неделю, до семи часов в день.

    «Несовершеннолетних запрещено привлекать к тяжелым, опасным, вредным работам, а также к тем, что наносят вред здоровью и нравственному развитию. К таковым относится, например, игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Ребят нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной или ночной работе», – поясняет Бессараб.

    Кроме того, запрещено ставить несовершеннолетних в рабочий график в выходные и праздничные дни. Также работодатели не вправе устанавливать несовершеннолетним испытательный срок при приеме на работу. Уволить такого сотрудника по инициативе работодателя, за исключением ликвидации организации, можно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

    «При трудоустройстве курьерами, доставщиками, в пункты выдачи заказов (ПВЗ) необходимо помнить об ограничениях на перенос и перемещение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы», – добавила Бессараб.

    Ранее эксперты предупредили, что с приближением летних каникул у школьников активизировались мошенники. Они начали звонить подросткам под видом частных компаний и предлагать несуществующую подработку, после чего исчезают с данными жертв.

    28 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    На Урале подросток получил шесть лет за хулиганское убийство незнакомой женщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Свердловской области 15-летний юноша осужден на шесть лет за убийство незнакомой женщины из хулиганских побуждений, свою вину он не признал и не раскаялся, отметили в пресс-службе судов региона.

    Пригородный районный суд Нижнего Тагила в Свердловской области приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии за убийство случайной прохожей. Также ему назначен год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    Следствие установило, что 6 января 2026 года подросток решил совершить убийство без повода, из хулиганских побуждений. Вооружившись ножом, он вышел на улицу и проследовал за случайно встретившейся 47-летней женщиной в подъезд, где нанес ей удар в живот. Пострадавшая скончалась в больнице через пять дней.

    Изначально юноша находился под домашним арестом, но из-за того, что он нарушил ограничения, его поместили под стражу. В последнем слове он не признал вину и не раскаялся, а защита просила об оправдании. Суд также обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая следователи обвинили троих челябинских подростков в смертельном избиении мужчины.

    Ранее екатеринбургский суд назначил школьнику девять с половиной лет колонии за двойное убийство. До этого другой 15-летний житель Екатеринбурга получил девять лет лишения свободы за расправу над подругой.

    26 мая 2026, 19:18 • Новости дня
    В МВД рассказали о поисках матери и пятерых детей в Амурской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Благовещенске около месяца разыскивают 33-летнюю Ольгу Кочергину, ушедшую из дома с пятью детьми и переставшую водить их в школу, сообщили в управлении МВД по Амурской области.

    Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают местонахождение 33-летней Ольги Кочергиной, пропавшей с пятью детьми в Благовещенске около месяца назад, передает РИА «Новости».

    Женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского и с тех пор, как говорится в ориентировках, ее местонахождение неизвестно, при этом не исключается, что семья может находиться в Белогорске. По данным, опубликованным поисковыми отрядами города, ориентировки с ее данными распространяются в социальных сетях.

    «15 мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. В связи с чем сотрудниками ПДН органов внутренних дел устанавливается ее местонахождение», – сообщили в управлении МВД по Амурской области. В правоохранительных органах уточнили, что по месту жительства семью не обнаружили.

    По данным собеседников агентства, Кочергина отвечает на телефонные звонки, но отказывается сообщать, где находится. Знакомая семьи рассказала, что, по ее сведениям, с матерью и детьми ничего страшного не произошло, а розыск начался из-за того, что с женщиной долго не могли связаться. Она добавила, что люди, видевшие Кочергину, уверяют, что с ней все в порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили поиски девятилетнего мальчика, не вернувшегося домой из школы.

    Ранее в Башкирии полиция спасла пятерых несовершеннолетних из антисанитарного дома под Уфой.

    До этого в Тверской области следователи нашли объявленных в федеральный розыск брата и сестру живыми и здоровыми вместе с матерью в Ленинградской области.

    27 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    В Красноярске начали расследовать смерть подростка после последнего звонка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Красноярске 16-летний школьник скончался по дороге с последнего звонка, следствие начало проверку обстоятельств его внезапной смерти, сообщили в региональном управлении СК РФ.

    В Красноярске возбудили дело после смерти 16-летнего подростка после последнего звонка, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    По данным следствия, 26 мая на парковке на улице Матросова, возвращавшемуся со школьных торжеств подростку внезапно стало плохо. На место сразу вызвали скорую помощь, однако, несмотря на действия медиков, юноша умер в машине скорой помощи.

    Следователи установили, что подросток страдал хроническим заболеванием. Сейчас, как уточнили в СК, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, продолжается сбор материалов и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске подросток скоропостижно скончался на улице по дороге с последнего звонка.

    Ранее двое московских школьников получили травмы рук из-за взорвавшихся петард во время репетиции последнего звонка.

    До этого в Ленинградской области 14-летний школьник умер на уроке физкультуры, по факту его гибели возбуждено уголовное дело.

    29 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Реакция европейских государств на трагедию в Старобельске продемонстрировала двойные стандарты международного сообщества и упорный отказ признавать преступления Киева против мирных жителей, отметил постпред России в ООН Василий Небензя на посвященном Украине заседании СБ.

    «О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках?! Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы. Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева», – констатировал дипломат в ходе выступления.

    Небензя указал на то, что западные страны предпочли проигнорировать катастрофу, попытавшись переложить вину на Москву и повторяя небылицы о якобы отсутствующем доступе к месту трагедии. Однако представители ООН могут свободно посещать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и принципиально не используют эту возможность.

    Особенно дипломат поразился лицемерием и циничной реакцией делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно.

    «Почему одни жертвы заслуживают немедленного сострадания, а другие – нет? Почему гибель несовершеннолетних в одном месте становится поводом для громких заявлений и осуждений, а гибель детей в Старобельске встречает молчание? Вот вам очередное яркое проявление «двойных стандартов» и лицемерия Запада», – подчеркнул Небензя.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске.

    29 мая 2026, 00:36 • Новости дня
    Дроны ВСУ ударили по территории детского сада в Энергодаре
    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре, из-за ч его повреждена детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые были установлены в рамках капитального ремонта, сообщил в четверг мэр города Максим Пухов.

    «Этот детский сад мы готовим к открытию. Большая работа проводится при поддержке Росэнергоатома. Мы стараемся сделать всё, чтобы у наших детей было нормальное, безопасное и счастливое детство: красивые группы, современные площадки, уютная территория. К счастью, детей в момент обстрела там не было», – написал он в Max-канале.

    Пухов подчеркнул, что детский сад не военный объект, это место, где «должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы».

    «Несмотря ни на что, мы всё восстановим. Энергодар жил, живёт и будет жить. И наши дети обязательно вернутся на эти площадки», пообещал мэр Энергодара, приложив к посту фото с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по школе и администрации Энергодара. ВСУ предприняли массированную атаку дронов на Энергодар. Мирный житель пострадал в Энергодаре в результате атак ВСУ.

    28 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперты: Российская молодежь устойчива к деструктивному влиянию Запада
    Tекст: Олег Исайченко

    Запад и Украина используют деструктивные методы, чтобы склонить российских подростков к противоправным действиям и исказить их картину мира. Однако усилия государства по воспитанию молодежи дают результат – в России зафиксирован рекордный уровень патриотизма среди молодого поколения. Об этом заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Страна, где хочется расти: дети как основа общества и национальный приоритет России».

    «Систематическое деструктивное воздействие на молодежную аудиторию представляет собой одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности России, поскольку от ценностных ориентиров и поведенческих установок подрастающего поколения зависит долгосрочная стабильность государства», – заявил генеральный директор АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Максим Лупин.

    По его словам, подобное воздействие носит внешний характер и осуществляется «совокупностью сил: от спецслужб стран коллективного Запада и Украины до использующих зарубежные платформы автономных экстремистских группировок и находящихся за пределами нашей страны представителей радикальной оппозиции».

    Лупин подробно описал пять ключевых групп инструментов давления на молодежь.

    Первая группа – спецслужбы стран коллективного Запада и Украины. Они используют зарубежные платформы, а также действуют через экстремистские группировки и радикальную оппозицию за пределами России. Эти силы координируют свои действия и нередко подменяют друг друга в зависимости от политической целесообразности.

    Вторая группа связана с каналами распространения информации, включая цифровые платформы и развлекательный контент. «Основным методом становится распространение контента в форматах, ассоциируемых с привычным досугом: короткие видеоролики, мемы, фанфики, тематические челленджи. Подростки зачастую не осознают, что потребляют пропагандистские материалы, воспринимая их как часть развлекательного контента», – отметил эксперт.

    Третья группа, по его словам, связана с психологическими механизмами вербовки: «Вербовщики часто выступают в роли "друзей" или "психологов", которые пытаются помочь подростку в решении его проблем».

    Четвертая группа проявляется в долгосрочном эффекте – снижении психологических барьеров и нормализации насилия. «Подростки перестают воспринимать агрессию как нечто недопустимое», – поясняет эксперт.

    Пятая группа – целевая установка, которую реализует противник: формирование у подростков искаженной картины мира, в которой легитимные государственные институты объявляются врагами, а агрессия и ненависть представляются допустимой или даже единственно верной моделью поведения. «Это и есть конечная цель деструктивного воздействия», – подытожил Лупин.

    Молодежь демонстрирует высокий уровень патриотизма

    Несмотря на риски западного деструктивного влияния, социологические данные демонстрируют устойчивость ценностных ориентиров российской молодежи. Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил высокий уровень базовых ценностей у школьников: «Приоритетными ценностями для молодых людей являются семья (76%) и самореализация (95%). 91% заявляют о том, что такая возможность есть и в их регионе».

    Он также подчеркнул значительный уровень патриотизма в молодежной среде: «96% молодых людей заявили о том, что они испытывают чувство гордости в отношении истории, культуры своей страны». По словам Мамонова, доминирующей эмоцией является любовь к Родине. «65% заявили о том, что они испытывают это чувство, когда думают о России», – привел он данные исследования.

    Директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов, комментируя динамику изменений, отметил связь между ростом показателей патриотизма и повышением эффективности воспитательных практик. «Социология доказывает, что усилия нашего государства по воспитанию детей и молодежи приносят свои плоды – и плоды очень качественные, результативные. Я вспоминаю социологические исследования 2021 года: тогда уровень гордости за Россию был на показателях 60%, то есть рост сегодня более чем значительный», – сделал вывод эксперт.

    Семья как центральная среда формирования личности

    Заместитель директора ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Валерий Майоров подчеркнул ключевую роль семьи в воспитании подрастающего поколения. «Центральной средой ребенка, как говорил Сухомлинский, остается семья. Именно в семье ребенок впервые узнает, что такое доверие, забота, уважение и любовь к Родине», – подчеркнул он.

    Директор АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов «Инициатива» Виктория Рашина также отметила важность поддержки родителей со стороны государства. «Поддержка детей прежде всего начинается с поддержки материнства и родительства. Ведь Россия – страна возможностей», – сказала она.

    При этом Рашина указала и на значимую роль некоммерческих организаций в семейной поддержке. «НКО приходят на помощь женщинам, оказывая комплексную психологическую и правовую поддержку», – подчеркнула она.

    Школа, наставники и профориентация

    Эксперты подробно рассказали и о развитии воспитательной инфраструктуры в российском образовании. Кудряшов связал позитивную динамику роста патриотизма с введением института советников по воспитанию: «Уникальность этой должности в том, что на нее трудоустраиваются на открытой конкурсной основе. И зачастую конкурс у нас состоит из трех кандидатов на одно место».

    По его словам, ключевая задача специалистов – формирование современной воспитательной среды. Для этого развиваются школьные театры, музеи, центры инициатив, а также создано движение «Движение первых», объединяющее уже 15 миллионов участников.

    Присутствующий на круглом столе Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов подчеркнул значение государственной системы воспитания. «Семья, детство и молодежь находятся в центре национальных приоритетов страны. А мы делаем все, чтобы счастливое детство стало отправной точкой, верным билетом в будущее», – рассказал он о целях движения.

    Орлов также отметил прикладной характер работы с детьми: «У нас каждый участник получает возможность проявить себя в проектах самой разной направленности – от спорта и творчества до науки и добровольчества».

    А руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара напомнила о существующих практиках для профессионального развития молодежи. «Мы видим свою задачу в том, чтобы выстраивать инфраструктурную поддержку: помочь правильно написать резюме, пройти собеседование, представить себя. И самое главное – ответить на вопрос не «Кем я хочу быть?», а «Как я хочу жить?», потому что от выбранного стиля жизни зависит очень многое», – подчеркнула она.

    28 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Детский омбудсмен Москвы предложила разрешить работу детям с 12 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст возможности детской подработки до 12 лет из-за высокого интереса школьников к занятости.

    Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул» предложила снизить возраст, с которого дети могут начинать подрабатывать, до 12 лет, передает РИА «Новости».

    «Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость, ее надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», – сказала Ярославская.

    Она уточнила, что многие московские подростки стремятся быть занятыми летом и заработать хотя бы «копеечку», пусть и не на весь сезон, однако сейчас обеспечить такой возможностью всех желающих не удается. По действующему федеральному законодательству легкий труд ребенка допускается с 14 лет при письменном согласии одного из родителей.

    Подросток в возрасте 15 лет может самостоятельно заключать трудовой договор при наличии общего образования. С 16 лет договор заключается уже на общих основаниях.

    Между тем, ранее исследование Новосибирского государственного педагогического университета показало. что возраст первых опасных контактов детей в сети начинается с предложений подработки в 13–15 лет.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подросткам с 14 лет работать в выходные и праздничные дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд планировал пересмотреть перечень рабочих мест с запрещенным из-за вредных факторов трудоустройством несовершеннолетних.

    29 мая 2026, 06:10 • Новости дня
    Эксперт Минпросвещения назвала ошибкой опережающее обучение дошкольников

    Tекст: Катерина Туманова

    Опережающее обучение может стать серьезной ошибкой, поскольку базовые навыки письма и чтения ребенок должен осваивать непосредственно в первом классе, поэтому дома обучать детей чтению и письму не рекомендуется, заявила эксперт Минпросвещения, директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка, доктор педагогических наук, профессор Елена Приступа.

    «Ошибкой родителей может стать опережающее обучение. Важно, чтобы ребенок научился понимать, что такое звук и буква, число и цифра, умел сравнивать, классифицировать, обобщать, группировать, описывать картинку и обладал первичными социальными знаниями», – сказала она ТАСС.

    По ее словам, именно эти навыки формируют готовность стать хорошим учеником.

    Эксперт пояснила, что развитие дошкольника зависит от изменений в физической, познавательной, эмоциональной и социальной сферах. До поступления в первый класс дети проходят три важных возрастных этапа, во время которых активно формируются память, мышление, воображение и воля.

    Взрослым следует помогать ребенку, учитывая эти объективные закономерности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения анонсировало запуск программы «Добрые игры» для формирования духовно-нравственных ценностей у дошкольников, а также проект «Орлята-дошколята». Психологи МГУ объяснили пользу жестко-контактных игр в детских садах.


    28 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    В ДТП с пассажирскими автобусами в Казани травмы получили десять человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате дорожного происшествия на Горьковском шоссе в Казани с участием двух пассажирских автобусов травмы получили десять человек, среди которых четверо детей, сообщили в Минздраве региона.

    Столкновение двух пассажирских автобусов в Казани обернулось травмами пассажиров. Авария с участием пассажирского транспорта произошла на Горьковском шоссе. «По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось десять человек после ДТП на Горьковском шоссе, состояние средней тяжести, тяжелых нет», – заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

    Травмированные четверо детей доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. На место инцидента оперативно прибыли пять бригад скорой помощи.

    Следственный комитет по республике завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход дальнейшего расследования взяла под контроль прокуратура города.

    Накануне в Чувашии при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем погиб один человек. Несколькими днями ранее в Самарской области в ДТП попал экскурсионный автобус с 44 детьми. А в начале мая в Омской области в результате аварии со школьным автобусом пострадали десять человек.

    28 мая 2026, 17:22 • Новости дня
    Замначальника ГШ «Юнармии»: Наши воспитанники готовы и к службе, и к гражданской жизни
    Замначальника ГШ «Юнармии»: Наши воспитанники готовы и к службе, и к гражданской жизни
    Tекст: Андрей Резчиков

    «Юнармия» ставит своей целью не подготовку будущего солдата, а воспитание разносторонней личности, которая, вне зависимости от выбранной профессии, будет помнить: служить и защищать Родину – долг каждого гражданина. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Екатерина Чижикова. Напомним, 28 мая движению исполняется 10 лет.

    «За десять лет «Юнармия» стала площадкой патриотического воспитания детей. Рассказывая подрастающему поколению об истории, мы развиваем в них чувство гордости за страну, а с помощью строевой и полевой подготовки ребята учатся быть дисциплинированными и работать в команде. Кроме того, участие в волонтерских и общественных проектах позволяет нашим воспитанникам осознать важность гражданской активности», – сказала Екатерина Чижикова, замнчальника главного штаба «Юнармии».

    По ее словам, участники объединения также приобретают навыки первой помощи, ориентирования на местности, что делает их подготовленными «как для службы, так и для гражданской жизни». При этом знакомство с военным ремеслом с малых дел – дело полезное, что подтверждается и историей нашего государства.

    «Напомню, что Петр Первый, еще будучи ребенком, проводил много времени с потешными войсками. И именно они, превратившись в регулярную армию, со временем стали символом верности и мужества. Вот и ребята из «Юнармии» в первую очередь обучаются «чувству плеча», ответственности перед товарищами и любви к Родине», – объясняет она.

    «Такой подход и формирует по-настоящему глубокую, разностороннюю личность, способную проявлять благородные чувства», – отмечает собеседница. Неслучайно более 15 тыс. выпускников «Юнармии» уже стали участниками СВО – психологическая устойчивость и понимание важности защиты Отечества заложены в них с детства.

    «Герои спецоперации для наших воспитанников – живые символы мужества. Бойцы проводят для юармейцев занятия по тактической медицине и управлению БПЛА. Эта связь поколений, выстраивающаяся на наших глазах, и превращает абстрактный патриотизм в осознанную готовность защищать страну», – рассуждает Чижикова.

    «Юнармия» готовит прежде всего ответственных граждан, способных приносить пользу в любой сфере: от науки и ИТ до производства и госуправления. Движение через военно-спортивные игры, волонтерство и профориентационные проекты помогает ребенку раскрыть свои таланты. Многие юнармейцы становятся инженерами, врачами, спасателями или учителями», – говорит собеседница.

    «Однако все они усваивают главное: личный успех неотделим от ответственности перед обществом и страной, а служба Родине – главная ценность для настоящего гражданина. И мы уверены, что в будущем к нашему движению, в которое уже входят около двух млн участников, присоединят еще больше мальчиков и девочек», – заключила Чижикова.

    В четверг исполняется 10 лет всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому движению «Юнармия», которое было создано 28 мая 2016 года по инициативе Минобороны и при поддержке президента России Владимира Путина. В тот день прошел Первый Всероссийский слет «Юнармии» и был официально утвержден устав движения. Соучредителями выступили такие структуры, как ДОСААФ России и ЦСКА.

    В течение следующих нескольких лет во всех регионах России появились штабы движения и открылись первые специализированные центры – «Дома Юармии», где для детей запустили бесплатные технические и оборонно-спортивные кружки. В 2022 году объединение официально перешагнуло отметку в один миллион участников. Отряды начали массово открываться не только при школах, но и при воинских частях, а также за рубежом.

    В конце 2024 года руководство Главным штабом принял участник СВО, Герой России Владислав Головин (позывной – «Струна»), что усилило фокус на практическом наставничестве. Важно отметить, что он также является участником кадровой программы «Время героев».

    За столь короткий срок движение дало стране целое поколение защитников. Сегодня более 15 тыс. выпускников «Юнармии» выполняют задачи на фронте. Шестеро юнармейцев – Герои России. По данным Главного штаба, 735 человек награждены орденами Мужества и другими боевыми наградами.

    28 мая 2026, 04:48 • Новости дня
    Омбудсмен ДНР сообщила о более 250 погибших от атак ВСУ детях с 2014 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате постоянных обстрелов со стороны ВСУ по Донецкой Народной Республике (ДНР) с 2014 года погибли более 250, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

    «С 2014 года по сегодняшний день в результате атак ВCУ погибло 253 ребенка. Ранения получили 1059 детей», – сказала она РИА «Новости».

    Значительная часть этих трагедий произошла в последние годы. Уполномоченный по правам человека отметила, что после начала специальной военной операции атаки ВСУ унесли жизни 162 детей, еще 606 несовершеннолетних были ранены.

    Глава региона Денис Пушилин ранее сообщил о новых жертвах. В понедельник, 25 мая, из-за действий Украины в республике погибли семь человек, среди которых два ребенка. Еще 15 мирных жителей, включая четверых детей, пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета  погиб 21 человек, 44 пострадали. 

    В Донецке высадили кленовую аллею в память о погибших мирных жителях.



    29 мая 2026, 07:44 • Новости дня
    Несовершеннолетний водитель на мопеде сбил школьницу во Владивостоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    17-летний водитель мопеда сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Приморья.

    Обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские, передает ТАСС.

    В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили: «Во Владивостоке на пешеходном переходе, расположенном в районе дома № 2а на улице Русской, 17-летний водитель мопеда совершил наезд на 9-летнюю девочку-пешехода».

    В результате столкновения школьница получила травму головы, ее оперативно госпитализировали. Выяснилось, что юноша никогда не учился в автошколе и не имеет документов на транспортное средство. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов.

    Телерь виновнику аварии грозит штраф на сумму свыше 30 тыс. рублей. Родителей подростка также привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание сына. Собранные полицией материалы направят председателю комиссии по делам несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая неизвестный водитель электросамоката сбил девятилетнюю девочку в центре Москвы.

    Осенью прошлого года власти Приморского края ввели запрет на продажу топлива лицам младше 16 лет из-за частых аварий с мопедами.

    В июле того же года четырнадцатилетний подросток на мотоцикле совершил смертельный наезд на четырехлетнюю девочку в Орловской области.

    Российские войска освободили четыре населенных пункта
    МИД Польши вызвал посла Украины из-за героизации бандеровцев
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    Школьница подожгла автозаправку под Петербургом
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации