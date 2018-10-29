Подсчитано, сколько жизней унесли войны с участием США

Соединенные Штаты потратили почти 6 трлн долларов на ведение войн менее чем за два десятилетия, сообщила Нета Кроуфорд, автор исследования, проведенного в престижном Брауновском университете.

Кроуфорд уточнила, что сумма трат составила 5,9 трлн долларов в период с 2001 по конец финансового 2018 года, передает РИА «Новости».

В ходе исследования также было подсчитано, сколько человек погибли в ходе военных конфликтов с участием США. Так, в войнах в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах погибли 480 тыс. человек, из них 244 тыс. мирных жителей. Кроме того, 10 млн человек стали беженцами.

Пентагон отчитался, что с терактов 11 сентября 2001 года и до конца финансового 2018 года траты США на военные действия составили порядка 1,7 трлн долларов. Речь идет в том числе о боевых операциях, осуществляющихся с разрешения Конгресса.

Кроуфорд подчеркивает, что затраты американского военного ведомства включают только часть общих расходов США на войны.

Авторы исследования отмечают, что если США продолжат траты в подобном масштабе, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году суммарные расходы составят до 6,7 трлн долларов, не включая проценты по долгу.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что самой большой ошибкой в истории США является ввод войск на Ближний Восток. По оценке лидера Соединенных Штатов, на ближневосточную кампанию Вашингтон потратил 7 трлн долларов.