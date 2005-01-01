Трамп назвал самую большую ошибку США

Самой большой ошибкой в истории США является ввод войск на Ближний Восток, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Самая большая ошибка в истории нашей страны – это ввод войск на Ближний Восток, предпринятый президентом Бушем», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа The Hill.

При этом он полагает, что президент Барак Обама также ошибся, выведя войска.

Трамп заметил, что страна на ближневосточную кампанию потратила 7 трлн долларов.

«Можно понять гражданскую войну. Гражданская война – гражданская война. Это другое. Ввод наших войск на Ближний Восток, скажу вам, плохое решение для страны», – отметил он.

Как сообщали в университете Брауна, к сентябрю 2017 года США потратили 5,6 трлн долларов на две войны и операцию в Пакистане и Сирии, включая расходы на здравоохранение для ветеранов.

Во вторник Дональд Трамп пообещал «достаточно быстро» принять решение о военном присутствии США в Сирии.

В июле США заблокировали в Совете безопасности ООН инициативу Москвы по урегулированию на Ближнем Востоке.