В США признали возможность поражения в войне с Россией

Военное превосходство Америки «уменьшилось до опасного уровня», в случае гипотетической войны с Россией и Китаем США могут проиграть, говорится в экспертном докладе, направленном Конгрессу.

«Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших капитальных активов в своем следующем конфликте. Вооруженные силы будут стремиться победить, но, возможно, проиграют войну против Китая или России», – приводит «Интерфакс» текст доклада.

В докладе говорится, что США не смогут сражаться на двух или более фронтах одновременно, а территория Штатов может быть подвержена обезоруживающим ударам и кибератакам.

«Американское военное превосходство уже не гарантировано», – подчеркнули в докладе.

Ранее Пекин предрекал глобальную катастрофу в случае войны США с Китаем.