Пекин предрек глобальную катастрофу в случае войны США с Китаем

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ после китайско-американских переговоров в Вашингтоне заявил, что столкновение армий КНР и США станет бедствием для всего мира.

По словам Вэй Фэнхэ, противостояние и столкновение армий двух стран станет бедствием не только для Китая и США, но и для всего мира, передает ТАСС.

«Китайские войска будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность родины, а также интересы ее развития», – заявил министр КНР по итогам второго раунда стратегического диалога по дипломатии и безопасности в Вашингтоне.

При этом он выразил готовность к продвижению совместного межармейского диалога с США, который бы в равной мере учитывал интересы обеих сторон, опирался на взаимное доверие и был бы направлен на устранение взаимных разногласий.

Ранее глава МИД Китая потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море.