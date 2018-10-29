Посол США заявил о способах остановить «Северный поток – 2»

У Вашингтона есть средства для того, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2», заявил посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд.

Он назвал газопровод геополитическим проектом, который сделает Европу уязвимой, передает РИА «Новости».

«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», – пояснил Сондленд.

По его словам, США не хотят, чтобы в этой ситуации оказалась Европа, и если ЕС «не поймет эту логику», то американский президент Дональд Трамп сам «может использовать множество иных инструментов», чтобы остановить проект газопровода, которые есть в распоряжении Вашингтона.

«Я не буду сейчас их перечислять», – заявил посол.

«Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию», – добавил Сондленд. По его словам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.

Ранее он также заявил, что Вашингтон и Брюссель должны поддерживать единство в политике санкций в отношении Москвы. В частности, он указал на якобы существующую опасность «Северного потока – 2» для Европы.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».