Вашингтон призвал противостоять «попыткам России расколоть единство США и ЕС»

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд призвал Вашингтон и Брюссель поддерживать единство в проведении санкционной политики в отношении Москвы и противостоять попыткам России «внести раскол в трансатлантические отношения».

Постпред США представил в Брюсселе краткий обзор американской политики по ряду направлений. Так, по его словам, Вашингтон по-прежнему привержен сильному партнерству с ЕС, несмотря на некоторые тактические разногласия, и считает эти отношения самыми важными для себя, передает РИА «Новости».

«В отношении России США и ЕС должны поддерживать единство по санкционной политике, противостоять попыткам Москвы разделить нас», – заявил он, выразив также мнение, что реализация проекта «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности Европы.

«Этот проект основан на геополитических соображениях, он угрожает трансатлантической безопасности, делает уязвимым для РФ восточный фланг, поэтому необходимо диверсифировать энергетические поставки. США готовы работать с Европой для достижения настоящей энергетической безопасности», – заявил он.

Вместе с тем, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто призвал Брюссель восстановить экономические связи с Москвой.