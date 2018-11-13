Будапешт призвал ЕС восстановить торговые отношения с Россией

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто призвал Брюссель восстановить экономические связи с Москвой.

Он предложил Брюсселю вернуться к идее создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, отметив, что пока экономические и торговые отношения между Россией и Евросоюзом находятся «в крайне плохом направлении». По словам министра, экономическое сотрудничество между Европой и Россией основано на двойных стандартах.

«Мы считаем, что здесь нет места двойным стандартам, а это значит, что экономические отношения между Евросоюзом и Россией должны быть перестроены в целом, потому что именно это послужило бы интересам Евросоюза и всех стран ЕС в нынешней глобальной экономической ситуации», – сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и воссоединения России с Крымом.