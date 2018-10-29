Певица Гречка назвала признак массовой тупости россиян

Певица Гречка (Анастасия Иванова) заявила, что количество поклонников Земфиры указывает на «тупость» взрослых людей в России.

Она рассказала, что ей не хотелось подобного пиара со стороны Земфиры. «Когда она сказала, что у меня некрасивое лицо, все полезли смотреть на мою внешность. В общем, 40 лет уже телке, а она не осознает свою влиятельность. Если она говорит, что лицо некрасиво, – тысячи людей пытаются это в тебе выискать, причем иногда даже когда видят живьем», – сказала она в интервью порталу «Афиша Daily».

По словам Гречки, для нее Земфира никогда не была кумиром, она ровняется на западных артистов, «которые призывают любить себя».

«То, сколько людей ее слушает, показывает, что многие взрослые люди в России – тупые. В том плане, что не воспринимают новое и не понимают, что времена быстро меняются. И говорят, что было лучше в те времена, когда запретов было намного больше. Есть шутка – по концертам Земфиры можно понять, как в стране ширится охват ЛГБТ. Короче, показала она какой-то диагноз своего поколения», – заявила она.

Ранее Гречка отказалась выступать на одной сцене с Земфирой.

Напомним, Земфира выступила с резкой критикой Гречки, заявив, что та обладает ужасными голосом и внешностью, не умеет петь. Молодая исполнительница в ответ поблагодарила рок-звезду за мнение.