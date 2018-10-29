Симоньян дала оценку перепалке с Собчак

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян предложила журналистке Ксении Собчак прекратить дискуссию «на уровне провинциального базара конца девяностых» и вместе пройти детектор лжи.

«Предлагаю уже приступить к делу и начать реализовывать мое предложение о двойной проверке на детекторе лжи. Пусть профессионал, умеющий читать полиграф, спокойно, не роясь в чужих сумочках, задаст переданные ему вопросы, в том числе и о содержимом сумочек, если это кому-то интересно. Сначала мне, потом Ксюше, или наоборот. С объявлением результатов ответа на каждый вопрос. Можно даже в прямом эфире наших онлайн-каналов», – написала Симоньян в своем Telegram-канале, предложив продюсерам телеканалов «Дождь» и RТ обсудить детали и выработать взаимоустраивающий формат и даты.

По словам медиаменеджера, у нее нет времени ежедневно опровергать «дистиллированное вранье и реагировать на обескураживающее хамство»:

«Да и возможности тоже – перепалки на уровне провинциального базара конца девяностых вводят меня в клинический ступор с тех самых девяностых (хоть я и выросла рядом с таким провинциальным базаром), я не знаю, что ответить, теряюсь и молча хлопаю глазами, удивляясь, что бывают же на свете люди, которые так живут», – подытожила Симоньян.

Ранее Симоньян предлагала «сходить на детектор лжи», ответив на реплику Собчак о том, как делалась ее карьера, Собчак приняла вызов.

Напомним, главный редактор журнала «Esquire Россия» Сергей Минаев вмешался в скандал между Собчак и Симоньян.