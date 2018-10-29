Симонян ответила Собчак на «постельный вопрос»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как и где делалась ее карьера, отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак.

Симоньян заявила о готовности использовать детектор лжи, чтобы рассказать о своей карьере, которая делалась «под пулями в Чечне и Кодорском ущелье и в прочих приятных местах».

«И ты меня спросишь, с кем из сильных мира сего я спала – ведь именно на это ты тут крайне интеллигентно намекаешь? И будешь приятно удивлена, что ни с кем. Вот ровно ни с кем из всех фамилий, которые тебе тут, видимо, хочется, но не можется объявить, ничего, кроме рабочих отношений, меня никогда не связывало», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, убедившись в том, что «старая байка» про ее карьеру – это вранье, Собчак сможет вернуть веру в людей.

«Не могла же девушка из такой интеллигентной семьи вырасти банальной базарной хабалкой», – написала Симоньян.

Пост Симоньян – продолжение публичного обмена мнениями между двумя журналистками.

Ранее Собчак отреагировала на пост Симоньян, в котором говорилось о том, что Собчак пробует себя в новых жанрах с «неизменно печальными результатами».

«Марго, в каком кабинете и как делалась ваша карьера, нам всем известно. Если интеллигентные люди это не обсуждают – это еще не значит, что кто-то этого не помнит», – написала Собчак.

До этого Собчак высказалась о прическе Симоньян.