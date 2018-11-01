Прилепин высмеял Собчак за обсуждение волос Симоньян

Писатель Захар Прилепин раскритиковал журналистку Ксению Собчак за обсуждение прически главреда RT Маргариты Симоньян.

Прилепин в Livejournal заявил, что его «очень тронул пост», в котором «законодательница мод, кумир миллионов Ксения Анатольевна Собчак вдруг озаботилась внешним видом Маргариты Симоньян». Прилепин назвал Собчак «милейшей и воспитанной девушкой, кандидатом в президенты, и прочая, и прочая».

«Она не может вести себя так глупо», – заявил писатель, но вынужден был признать, что запись о Симоньян сделана в Telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

Речь идет о сообщении, в котором Собчак пишет: «Что с прической Симоньян? Парик?».

Прилепин заявил, что не ожидал такого от «прогрессивных людей», к которым относится и Собчак, ведь от таких людей «исходит свет, тепло, электричество».

«Не то что от нас, скотов», – говорится в сообщении.

При этом он указал на «некоторые скучные «но», например, на то, как «Ксения Анатольевна переодевается в православных священников»; как критикует «людей под портретом Сталина», хотя сама «позирует под портретом Бандеры».

«Прогрессивным людям можно даже прощать палачей, потому что это прогрессивные палачи», – заявил Прилепин, добавив, что «прогрессивным людям можно все».

«Тьфу. Как же надоело. То, что у нас народилось и выросло колоссальное количество натурального, с гонором и при деньгах, наглого и самого низкопробного быдла – их прямая заслуга. Возможно, единственная их заслуга», – заявил писатель.