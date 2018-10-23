Собчак оценила «костюм на Хэллоуин» Соловьева

Журналистка Ксения Собчак язвительно прокомментировала снимок ведущей радиостанции «Вести FM» Анны Шафран, которая опубликовала совместное фото с коллегой Владимиром Соловьевым. Журналисты были одеты в костюмы, стилизованные под старину.

«Соловьев долго готовил костюм на Хеллоуин, но опять все пропустил. Ничего, у него в эфирах вечный день всех святых – можно и так вести», – написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее Шафран опубликовала в Twitter совместный снимок с Соловьевым:

«Кто с мечом к нам придет... Мало тому не покажется!», – написала она и уточнила, что костюм сел на Соловьева «как на родного».

Ранее Собчак и Минаев обсудили фото дочки депутата Екатеринбурга.