Минаев вмешался в скандал между Собчак и Симоньян

Главный редактор журнала «Esquire Россия» Сергей Минаев заявил, что журналистка Ксения Собчак не права в споре с главредом RT Маргаритой Симоньян.

«Ксения Анатольевна, ты в своей «ярости благородной» не права от слова совсем», – написал в Telegram-канале Сергей Минаев.

По его словам, Симоньян – одна из немногих, кто сделал карьеру «на поле», а не в «высоких кабинетах». «Не благодаря дружбе с правильными людьми, не потому, что она чья то дочь, сестра или любовница», – отметил он.

Минаев добавил, что люди, сделавшие карьеры в «высоких кабинетах», владеют особняками, активами, бизнесом при власти, а также испытывают ненависть тех, кого предавали по дороге.

А у Симоньян, уточнил он, только маленький дом за 50 километров от Москвы и пристройка, построенная на гонорары «от сценариев, которые она писала по дороге на работу, скрючившись, на заднем сиденье бюджетной служебной машины».

По словам Минаева, Симоньян остается человеком, к которому половина города «обращается за помощью и всегда эту помощь получает».

В ответ Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» написала, что не обвиняла Симоньян в жизни не по средствам и отметила, что «сделать карьеру» не всегда особняками измеряется. Она сказала об «огромных бюджетах» RT, фильме «Крымский мост. Сделано с любовью», о карьере «благодаря связям и дружбе с теми, кто определяет телевидение в России».

Собчак добавила, что не вступала бы в дискуссию, если бы ее не возмутил «подленький парад чужих ретвитов».

Ранее Симоньян предлагала «сходить на детектор лжи», ответив на реплику Собчак о том, в как делалась ее карьера. Собчак приняла вызов.