Опубликованы первые данные подсчета голосов на выборах в Хакасии

После обработки 0,26% протоколов на выборах главы Хакасии единственный кандидат Валентин Коновалов от КПРФ набирает 57,5%, следует из данных ЦИК.

Из подсчитанных протоколов за Коновалова отдали 433 голоса, против – 315 голосов (41,83%). Явка по состоянию на 19.30 по местному времени (за полчаса до закрытия участков) составила 43,3%, передает РИА «Новости».

Голосование на выборах главы Хакасии завершилось. Жителям республики предлагалось голосовать либо «за» Коновалова, либо «против» него после отказа от участия в выборах всех остальных кандидатов.