Завершилось голосование на выборах главы Хакасии

Избирательные участки на выборах губернатора Хакасии завершили свою работу, сообщили в региональной избирательной комиссии.

«В республике на 20.00 (16.00 мск) закрылись все участки. Голосование завершено», – сказал представитель пресс-службы, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Хакасии проходил второй тур выборов . В них участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против».