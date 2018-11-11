Захарова в шутку причислила Трампа и Макрона к движению #MeToo

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подшутила над президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, сопроводив их фотографию хештегом #MeToo.

На фото Трамп и Макрон сидят с сочувствием на лице, при этом французский президент трогает своего коллегу за колено. Захарова опубликовала эту фотографию в своем Facebook, подписав ее хештегом #MeToo.

Этот хештег мгновенно распространился в соцсетях в октябре 2017 года в знак осуждения сексуального насилия и домогательств после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном. Фраза впервые была использована общественным активистом Тараной Берк, а позднее была популяризована актрисой Алиссой Милано, которая предложила женщинам ставить этот хештег, чтобы поделиться своим печальным опытом.

Сейчас в соцсетях пользователи используют хештег для того, чтоб рассказать о том, как стали жертвой сексуальных домогательств.

Добавим, что официальный представитель МИД Мария Захарова называла кампанию #MeToo «несусветным позорищем».`