WP: Трамп и Макрон не могут перестать трогать друг друга

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рукопожатие с лидером США отнюдь не невинно. Долгим и крепким рукопожатием Макрон пытается добиться от Дональда Трампа уважения.

«Последняя встреча лидеров США и Франции в июле выглядела странно: Макрон схватил руку президента США Трампа и держался за нее в течение полных 10 секунд, затягивая его руку, втягивая ее все дальше и ближе к груди, как будто француз мог склонить президента Соединенных Штатов к своей воле», – пишет Washington Post.

Позже Макрон признался источнику, что он намеренно повел себя агрессивно: «Мое рукопожатие с ним не было невинным. Так вы гарантируете, что вас уважают. Вы должны показать, что не пойдете на небольшие уступки – даже символические».

Издание не удержалось от едкого комментария, заявив, что Макрон неплохо отрепетировал свое рукопожатие с Трампом. Кроме того, журналисты открыто назвали такое поведение перед камерами позерством.

«Спустя несколько месяцев их позерство перед камерами все еще заметно. Макрон находится в Вашингтоне с официальным государственным визитом на этой неделе, и лидеры Франции и США воспользовались каждой возможностью, чтобы обхватить друг друга, часто эти объятия казались более пассивно-агрессивными, чем откровенно агрессивными», – отмечает издание.

Язык тела между двумя лидерами отражает их более широкие отношения. Трамп и Макрон ладят лично, но диаметрально противоположны по основным вопросам политики: Макрон хочет, чтобы США остались остался в Сирии, поддержали парижское климатическое соглашение, торговые сделки и иранскую ядерную сделку, однако Трамп вышел из большинства из них.

«Мы видели несколько поцелуев в щеку – один был инициирован Трампом (в США мужчины обычно не практикуют поцелуи в щеки). Но когда Маркон и Трамп обнялись, их лица были напряженными, как и их руки. Когда их рукопожатия длились слишком долго, Трамп похлопывал Макрона по руке, как бы говоря: «хватит».

После чего лидер США сделал вид, что смахнул перхоть с плеча Макрона. «Откуда мы знаем, что это была перхоть, которую Трамп думал, что он видел? Потому что Трамп сделал из этого большое шоу, а затем объявил работающим камерам, что у президента Франции перхоть на плече», – подытожил источник.

«На самом деле я отряхнул этот маленький кусочек перхоти, – сказал Трамп, проведя рукой по костюму Макрона. – Мы должны сделать его совершенным. Он совершенен».