Умерла актриса Юлия Волчкова

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10 ноября, суббота | Последнее обновление — 22:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Президент Австрии призвал не драматизировать ситуацию со «шпионским делом»
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Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
США провоцируют смену ядерной доктрины России
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В Голландии придумали способ омолодить человека на 20 лет
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Правоохранительную систему разрушает старая болезнь
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нет ни одной иной правоохранительной структуры, которая была бы так близка народу и, соответственно, не несла на себе все его недостатки, беды и проблемы. Соответственно, во всех проблемах легче всего обвинить именно сотрудников органов внутренних дел. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Почему не состоялась антинобелевская премия СССР
Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
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