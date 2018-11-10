Умерла актриса Юлия Волчкова

Актриса одного из киевских театров и звезда сериалов Юлия Волчкова умерла на 45-м году жизни.

«Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом», – сообщается на странице театра в Facebook.

Данных о дате и месте прощания пока нет.

Волчкова родилась в 1974 году в Киеве. Она снялась в фильмах «Дикий табун», «Давай поиграем», «Куплю друга» и других, а также в нескольких сериалах, в том числе «День рождения Буржуя» и «Нити судьбы».