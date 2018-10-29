Врио главы Башкортостана высказался об изнасиловании дознавателя

Башкирские полицейские отмечают профессиональный праздник в нерадостной обстановке, заметил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«После того, как несколько их «коллег» прогремели на всю страну – каких только проклятий в свой адрес они не услышали», – написал Хабиров, поздравляя полицейских с профессиональным праздником в Facebook.

Он отметил, что видит перед собой людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа.

«И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать «помогите», в случае чего? Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше», – призвал он.

Напомним, начальнику одного из отделов УВД Уфы и его двум коллегам предъявили обвинение по делу об изнасиловании их 23-летнего дознавателя. Все они находятся под стражей. Их апелляция на арест была отклонена судом.

Ранее судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные для изнасилования повреждения.