Кремль прокомментировал повышение в рейтинге Doing Business

Место России в рейтинге Doing Business постоянно повышается, но некоторые затруднения остаются, они связаны с достаточно агрессивной внешней экономической средой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, не все получается, возникают определенные проблемы, во-первых, связанные с достаточно агрессивной внешней экономической средой. Вы знаете, что речь идет о незаконных деструкциях, которые применяются в отношении нашей страны… Поэтому возникают затруднения», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что это не влияет на «однозначную позитивную динамику» в рейтинге, в котором Россия постоянно повышается.

Накануне стало известно, что Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business на четыре строчки вверх, до 31 места. В позапрошлом году Россия занимала 40 строчку, а семь лет назад – 120-е место в рейтинге.