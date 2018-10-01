«Петрова-Мишкина» назвали Героем России

Авторы расследования о фигурантах дела Скрипалей, представители британского проекта Bellingcat утверждают, что якобы причастный к инциденту в Солсбери «Александр Мишкин» (Александр Петров) будто бы получил звание Героя России в 2014 году.

Представитель Bellingcat Кристоф Коэтти показал ряд слайдов с информацией о Мишкине – его паспорт, анкеты и таблицы. Он утверждает также, что «примерно в 2014 году Мишкин получил звание Героя России». По его словам, это связано с операциями на Украине. Коэтти не представил каких-либо подтверждений своих слов, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Александр Мишкин родился в Архангельской области и как подтверждение продемонстрировал фотоснимок с избой, деревьями и размытой грунтовой дорогой. «Вот так мог выглядеть дом Мишкина на родине», – заявил Коэтти.

Он утверждает, что в Москву Мишкин переехал в 2010 году, где поменял имя и получил новый паспорт. При этом по профессии он якобы профессиональный врач, закончивший военную медицинскую академию.

«Его специализация – глубоководная, «подлодочная» физиология», – заявил Коэтти.

Ранее порталы Bellingcat и The Insider раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей.

До этого в Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, который якобы причастен к «отравлению» Скрипалей и скрывается под именем Руслана Боширова. Его также называли Героем России.