Дзюба оценил победу Нурмагомедова над Макгрегором

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который смотрел вместе с друзьями.

«Смотрел, конечно же», – ответил Дзюба на вопрос о бое Нурмагомедова с Макгрегором. По его словам, турнир UFC футболисты смотрели у него дома, в их числе был и Александр Кокорин.

«Честно, мой прогноз сработал. Многие мне звонили, спрашивали, но я не хотел в это влезать. Я говорил, что теневой фаворит – Хабиб, что если в первых двух раундах Макгрегору ничего не удастся сделать, то он выдохнется и что-то произойдет. Так и получилось. Тут был вопрос двух раундов», – рассказал Дзюба. Видео с его комментарием размещено в официальном Twitter сборной России.

| "Будет интересно посмотреть реванш"

Капитан сборной России Артем Дзюба - о победе Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором" pic.twitter.com/D5LjVj6bh9 — Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2018 г.

Нападающий заметил, что исход боя оказался ожидаемым для него.

«Понятно, что в стойке Конор сильнее, Хабиб за счет партера доминировал. И когда чуть выдохся Конор, он уже и в стойке даже потряс его одним ударом. В целом, ожидаемо. Но немножко в этом бою разочаровал Макгрегор, потому что для Хабиба это был первый такой грандиозный бой, для Макгрегора – нет», – заявил игрок сборной России.

По его мнению, Нурмагомедов «очень достойно выступил» и победил заслуженно.

«Думаю, что теперь интересно будет посмотреть реванш, если его сделают. Макгрегор будет очень злой, мотивированный, потому что он же кричал, что он очень готовился. Но по этому бою не показалось так, что он готовился к такому событию. После первого раунда, где Хабиб его вязал весь раунд, а он выдохся, а это, мне кажется, плохо», – заключил Дзюба.

Ранее стало известно, как президент России Владимир Путин смотрел бой Нурмагомедова против Макгрегора.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После боя россиянин вступил в драку с болельщиками за пределами ринга, а на Макгрегора напали члены команды Нурмагомедова.