Кондолиза Райс предложила Западу перевооружить ВСУ для «сдерживания Москвы»

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс выразила мнение, что для «сдерживания Москвы» Западу необходимо поддержать перевооружение украинской армии.

Экс-госсекретарь выразила мнение, что «российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа», передает РИА «Новости».

«В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике», – заявила Райс.

По словам Райс, учитывая приписываемую Москве причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и «агрессию против Украины», Россия уже пересекла «границы дозволенного».

«К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать», – заявила Райс в интервью украинскому изданию «Новое Время».

Напомним, в средине прошлого месяца спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать потребности Киева в усилении обороноспособности.

В том же месяце в Раде предложили разрешить украинским военным напрямую покупать военную технику и вооружение у Пентагона.