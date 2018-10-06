Саудовская Аравия ответила отказом на требование Трампа заплатить США

Саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, комментируя недавнее требование главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости заплатить США за безопасность, подчеркнул, что Эр-Рияд ничего платить не собирается.

Принц напомнил, что все оружие, которое Саудовская Аравия получила от США, уже было оплачено, передает РИА «Новости».

Более того, Мухаммед бен Сальман указал на то, что с момента установления дипломатический отношений между Саудовской Аравией и США Эр-Рияд все покупает за деньги.

«На самом деле мы не будем ничего платить взамен на нашу безопасность», – подчеркнул принц в интервью Bloomberg.

Принц также отметил, что с приходом к власти Трампа королевство решило продолжить приобретение американского оружия и техники, закупив у Соединенных Штатов 60%, а еще 40% произведя на территории королевства с использованием американских технологий, на что Эр-Рияд собирается потратить 400 млрд долларов.

Ранее Эр-Рияд уже отреагировал на заявление Трампа о неспособности удержать власть без военной поддержки со стороны США.