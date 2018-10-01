Эр-Рияд отреагировал на слова Трампа о неспособности удержать власть без США

Саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прокомментировал утверждение американского лидера Дональда Трампа о том, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд якобы не продержится у власти без американской военной помощи и двух недель.

Наследник престола Саудовской Аравии списал слова Трампа на «непонимание», которое случается между друзьями, передает ТАСС.

При этом Мухаммед бен Сальман подчеркнул, что Саудовская Аравия существует с 1744 года и на 30 лет старше Соединенных Штатов.

«Пройдет еще где-то 2000 лет, прежде чем Саудовской Аравии, может быть, будет что-то угрожать», – заявил принц в интервью Bloomberg, добавив, что считает утверждение Трампа неверным.

Наследник саудовского престола также отметил, что при Бараке Обаме Соединенные Штаты проводили на Ближнем Востоке политику, которая противоречила целям Саудовской Аравии, однако Эр-Рияд сумел защитить свои интересы, например, в Египте.

Напомним, о неспособности саудовского монарха удержать власть без военной поддержки со стороны США Трамп заявил во вторник, выступая перед сторонниками в штате Миссисипи.

Тем временем в пятницу спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов не исключил возможность встречи Путина с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября.