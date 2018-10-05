Названы темы переговоров Путина с президентом Египта

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят вопросы военно-технического сотрудничества в ходе визита египетского лидера в Россию 17 октября. Кроме того, Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября.

Как сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, подготовка к визиту ас-Сиси в Россию ведется очень энергично, передает ТАСС.

Он также не исключил других встреч в Москве с участием представителей Египта. «С главой правительства, с главой Федерального собрания России, с участием министров и парламентариев», – перечислил он.

Также может быть обсуждено возобновление авиаперелетов на курорты, добавил Богданов.

Кроме того, сообщил Богданов, Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии. По его словам, эта встреча может стать этапом подготовки визита российского лидера в королевство. Представитель российского внешнеполитического ведомства не исключил, что Путин посетит и другие страны залива, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сроки визита будут зависеть от того, как будет складываться рабочий график российского президента.

Ранее в Кремле сообщали, что Владимир Путин может кратко пообщаться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом и министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане на Российской энергетической неделе.