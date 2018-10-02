Кремль анонсировал контакты Путина с министрами Ирана и Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин может кратко пообщаться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом и министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане на Российской энергетической неделе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что график президента не предусматривает отдельных полноформатных встреч с министром энергетики Ирана и главой минэнерго Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем, мы уже сообщали, что президент примет участие в пленарном заседании международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики Российской энергетической недели. Мы не исключаем, что краткие контакты на полях этого форума могут состояться», – сказал он.

Он уточнил, что это краткие контакты «на ногах».

По словам Пескова, во вторник за рабочим завтраком Путин встретится с президентом Сербии Вучичем, передает ТАСС.

«Начнется его встреча с президентом Сербии Вучичем, они будут общаться в достаточно узком составе, в том числе предусматривается общение с глазу на глаз. Это будет и просто общение, и они продолжат за рабочим завтраком, еще раз повторяю, в рамках рабочего визита Вучича в Российскую Федерацию», – сказал он.

Ранее стало известно, что Путин с Вучичем поговорят о развитии российско-сербских отношений, а также обсудят актуальную региональную и международную проблематику. Встреча приходит на фоне обострившейся ситуации в Косово.