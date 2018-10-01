Трамп: Саудовский король не продержался бы без США и недели

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд не смог бы продержаться без американской военной помощи, заявил президент США Дональд Трамп, потребовав от монарха платы за присутствие американских вооруженных сил.

Трамп вновь поднял вопрос возмещения странами затрат на присутствие американских военнослужащих на их территории, среди прочих упомянул и Саудовскую Аравию. «Саудовская Аравия богата, разве нет?» – задался вопросом американский лидер.

«Мне нравится король Сальман, но я сказал [ему]: «Король, мы защищаем вас, вы могли бы и не быть там [где сейчас находитесь] и две недели без нас, вы должны платить за [присутствие американских] вооруженных сил», – приводит его слова ТАСС.

По данным Пентагона, американские военные располагаются недалеко от Эр-Рияда и ведут только военную подготовку местных сил.

Ранее Трамп рассказывал, что поднимал вопрос увеличения расходов на оборону в диалоге с лидерами стран-союзников. По словам главы Белого дома, потребовалось лишь пять минут, чтобы его собеседники перешли в этом деле от «непонимания вопроса» к солидаризации с позицией американского лидера.