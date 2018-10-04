«Зенит» обыграл чешский клуб в Лиге Европы

Петербургский «Зенит», благодаря голу нападающего Александра Кокорина, одержал минимальную победу над пражской «Славией» в матче группового этапа Лиги Европы.

Матч завершился со счетом 1:0, сообщается на сайте УЕФА. На 80-й минуте единственный гол забил форвард Александр Кокорин.

После победы над «Славией» петербургский клуб занял 1-е место в группе С. В предыдущем мате группового этапа «Зенит» разошелся миром с «Копенгагеном» – 1:1.