Порошенко раскрыл траты на войну в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в интервью La Repubblica рассказал, сколько Киев тратит на вооруженный конфликт в Донбассе.

«Только на оборону мы тратим сумму, эквивалентную 6% ВВП», – заявил Порошенко, передает РИА «Новости».

По его словам, кроме расходов на конфликт в Донбассе, Украина потеряла 25% экспорта, так как в регионе находится 30% промышленного потенциала страны.

Ранее украинское правительство заложило в проект бюджета на 2019 год увеличение расходов на безопасность и оборону на 28% – до 7,43 млрд долларов.