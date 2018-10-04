На Украине разослали «распоряжения» о прекращении поминовения патриарха Кирилла

Неустановленные лица рассылают священникам канонический Украинской православной церкви (УПЦ) фейковые «обращения» якобы от имени правящих епископов, в тексте которых предписывается прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время службы, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Указывается, что «в Житомирской епархии сообщили о так называемых «распоряжениях», которые в течение последних дней по почте получили несколько священнослужителей епархии», передает РИА «Новости».

В «распоряжении «митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим якобы постановляет прекратить молитвенное поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

В Житомирской епархии официально заявили, что подобные письма являются «фальшивыми и фальсифицированными», не имеют отношения к епархии и правящему митрополиту.

В УПЦ напомнили, что ранее в соцсети Facebook появилось «распоряжение» от имени митрополита Овручского и Коростенского Виссариона, где также призывалось прекратить поминать патриарха Кирилла.

Сообщение в епархии опровергли, отметив, что неизвестные создали фейковую страницу митрополита и именно с нее распространяли письма.

Ранее сообщалось, что христиане всего мира начали выражать беспокойство из-за ситуации с церковью на Украине.