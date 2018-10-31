Официально назначен новый спецпосланник генсека ООН по Сирии

Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии вместо Стаффана де Мистуры будет норвежский дипломат Гейр Педерсен.

«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении представителя Норвегии Гейра О. Педерсена в качестве его специального посланника по Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-офиса ООН.

В сообщении также выражается признательность Стаффану де Мистуре за его вклад в поиск мира в Сирии.

Ранее уже сообщалось о назначении Педерсена, однако официально об этом объявлено не было.

Ранее Кремль прокомментировал уход де Мистуры.