В Черное море вошли минные тральщики НАТО

Корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО вошли в Черное море и направились к берегам Болгарии.

В состав группы входят тральщики ВМС Испании «Турия», ВМС Турции «Эрдемли», ВМС Болгарии «Цибър» и вспомогательное судно ВМС Германии «Рейн», передает «Интерфакс».

В начале октября в НАТО заявили об обеспокоенности из-за военного усиления России в Черном море.

В альянсе называют Черноморский регион «приоритетным» и заявляют о намерении усилить в нем сотрудничество с Грузией.