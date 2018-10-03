В НАТО обеспокоились военным усилением России в Черном море

Страны НАТО выразили озабоченность российским военным усилением в Черном море, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в рамках переговоров глав оборонных ведомств в Брюсселе.

«Сегодня союзники также вновь заявили о своей полной поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы из этих регионов Грузии. Мы также озабочены военным усилением РФ в Черноморском регионе, который является одним из приоритетов для НАТО и для Грузии», – заявил Столтенберг.

Он рассказал о тесном сотрудничестве в этой сфере: об обучении грузинской береговой охраны, крепнущем сотрудничестве между НАТО и военно-морскими силами Грузии и совместной работе морского командования НАТО с грузинским Объединенным центром морских операций, пишет РИА «Новости».

Ранее в НАТО назвали Черноморский регион «приоритетным» для альянса и заявили о намерении усилить в нем сотрудничество с Грузией.