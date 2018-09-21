НАТО усилит сотрудничество с Грузией на Черном море

Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, которая посещает Тбилиси, заявила о намерении Североатлантического альянса усилить сотрудничество с Грузией на Черном море и высказала обеспокоенность российской политикой в этом регионе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На пресс-конференции после встречи с заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа Гетемюллер выразила «обеспокоенность» усилением российского присутствия в Черном море.

Заместитель генсека НАТО назвала регион Черного моря «приоритетным» для альянса.

«Мы помогаем готовить группу Береговой охраны Грузии, проводим тренинги», – сообщила Роуз Гетемюллер.

Она также отметила, что будет углубляться сотрудничество между морскими центрами НАТО и Грузии.

По ее словам, 3 октября состоится заседание комиссии НАТО – Грузия на уровне министров обороны, что свидетельствует о «динамичном процессе» в отношениях НАТО и Тбилиси.