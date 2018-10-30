Генсек НАТО высказался по поводу гонки вооружений с Россией

НАТО не хочет, чтобы началась гонка вооружений с Россией, необходимо улучшать отношения, заявил генсек Йенс Столтенберг.

«Мы не хотим гонки вооружений, поэтому нам надо улучшать отношения с Россией», – передает его слова ТАСС.

Столтенберг добавил, что учения НАТО Trident Juncture 2018 не возвращают альянс в ситуацию холодной войны.

«Сегодня ситуация в Европе совершенно другая с более низким уровнем конфронтации, но высоким уровнем непредсказуемости», – подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что во время холодной войны в Европе были «сотни единиц ядерного оружия», а также в состоянии готовности находились «огромные силы».

«Сейчас ситуация в сфере безопасности совершенно иная. Уровень конфронтации гораздо ниже, однако есть высокий уровень непредсказуемости, применяются гибридные методы, происходят вмешательства в дела суверенных государств», – отметил он.

Кроме того, Столтенберг указал, что НАТО будет избегать любых опасных ситуаций в связи с ракетными стрельбами России в Норвежском море в зоне, близкой к району учений альянса. Сами стрельбы он назвал «достаточно обычным делом», и выразил уверенность, что «действия России будут профессиональны».

Накануне эксперты дискуссионного клуба «Валдай» представили доклад «Будущее НАТО: источники неопределенности и возможные сценарии развития», в котором рассказали, что ждать России от отношений с крупнейшим в мире военным альянсом.