Пашиняна вновь предложили на должность премьера Армении

Фракции армянского парламента «Елк» и «Царукян» выдвинули Никола Пашиняна на должность премьер-министра во втором туре выборов.

«Мы только что выдвинули кандидатуру Пашиняна. Под документом о его выдвижении подписался также ряд депутатов, которые покинули ряды Республиканской фракции» – рассказала глава фракции «Елк» Лена Назарян, передает ТАСС.

Выборы нового премьер-министра пройдут первого ноября на заседании парламента Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что его кандидатура была выдвинута для того, чтобы «не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы».

24 октября армянский парламент уже отклонял кандидатуру Пашиняна на пост премьера.

16 октября Пашинян подал в отставку с поста председателя правительства и остался исполняющим обязанности до избрания нового премьер-министра.

Газета ВЗГЛЯД изучала, чего удалось достигнуть Пашиняну за несколько месяцев во главе армянского правительства.