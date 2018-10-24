Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Армянский парламент отклонил кандидатуру и.о. премьера Никола Пашиняна на пост главы правительства, таким образом запустив процедуру роспуска законодательного органа.

За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 11 парламентариев воздержались, один проголосовал против. В голосовании не участвовали фракции РПА, «Дашнакцутюн» и блок Царукяна, передает РИА «Новости».

Сам Пашинян заявил, что его кандидатура «была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра». «Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы», – сказал Пашинян.

У фракций парламента есть еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры.

16 октября Пашинян заявил, что подал в отставку со своего поста ради проведения в Армении досрочных парламентских выборов.

По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.

В августе газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чего добился Пашинян за три месяца во власти.