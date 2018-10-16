Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку со своего поста.

«Подаю отставку», – заявил он в эфире Общественного телевидения Армении, пояснив, что делает это ради назначения внеочередных выборов в парламент. Пашинян будет исполнять обязанности премьера до голосования, передает РИА «Новости».

Ранее он объявил, что уйдет в отставку ради проведения в Армении досрочных парламентских выборов.