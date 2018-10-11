Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении уйти в отставку ради проведения в республике досрочных парламентских выборов.

По словам Пашиняна, внеочередные парламентские выборы в Армении должны состоятся 9-10 декабря, передает ТАСС.

Он уточнил, что это станет реальностью в случае, если он уйдет в отставку 16 октября.

Премьер-министр Армении отметил, что собирается уйти в отставку, чтобы ускорить процесс проведения в республике досрочных парламентских выборов.

Напомним, в августе газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чего добился Пашинян за три месяца во власти.