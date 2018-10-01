Эксперт рассказал, что смогут наши С-300 в Сирии

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассмотрел варианты размещения комплексов С-300ПМ на территории Сирии.

«Развертывание в САР первого дивизиона зенитно-ракетной системы С-300ПМ (пока с одной стартовой батарей – четыре пусковых установки, но с полным комплектом остальных средств) позволяет «чисто теоретически» исследовать вопрос: а где его размещать и что это даст?» – пишет он в Facebook.

Мураховский рассматривает вариант замены «проштрафившегося» при крушении российского самолета ЗРК С-200ВЭ, расположенного «северо-западнее Масьяф». Данные позиции «в свое время выбиралась с учётом обеспечения боевой работы ЗРК С-200ВЭ на приморском операционном направлении». Также Мураховский отмечает, что позиции «хорошо оборудованы в инженерном отношении», что «особенно важно» для С-300ПМ.

При использовании зенитных управляемых ракет 48Н6М (дальность до 200 км) и РЛС обнаружения 64Н6 в 300 км у «диванных полководцев» может возникнуть «бурная радость» от полученной «занимательной картинки», заявил эксперт.

Но он указывает, что «эта картинка чисто умозрительная, без учета влияния рельефа местности и радиогоризонта».

Мураховский подчеркивает, что самолеты Израиля предпочитают выходить «на рубежи пуска/бомбометания на предельно малых высотах».

«Посчитаем радиогоризонт для позиции зрдн С-300ПМ и высоте полета цели 100 м – получим около 160 км. Для высоты полёта 50 м – около 148 км», – отмечает он, добавляя, что «рельеф местности портит всю картину», так как «углы затенения (закрытия) на основных дирекционных направлениях получаются такими, что маловысотные цели ни обнаружить, ни подсветить РПН не получится».

При этом другие направления: Тартус, Латакия, Бекаа – дают «нижнюю границу обнаружения целей» около 800, 600 и 800 м соответственно.

В связи с этим Мураховский считает, что прикрывать группировки российских войск в Сирии на побережье должны два дивизиона ЗРС С-300ПМ (в районе Латакии и Тартуса). Еще один или два дивизиона потребуются для прикрытия Дамаска, Хомса, Хамы.

Напомним, Мураховский сообщал, что Россия доставила в Сирию комплексы С-300ПМ, которые используют ракеты семейства 48Н6, способные уничтожать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 200 км и на скорости свыше 6 тыс. км/ч.