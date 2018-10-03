«Выдержки из переговоров патриархов» оказались «фейковыми писульками»

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков прокомментировал появление в СМИ текстов, которые якобы являются выдержками из закрытых переговоров патриарха Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Речь идет о переговорах 31 августа в Стамбуле. Из опубликованных СМИ материалов следует, что патриархи беседовали об украинской автокефалии и ситуации в стране в целом, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Спас».

Волков заявил, что «какие-то американские, греческие новостные каналы» опубликовали «фейковые писульки».

«Что это, даже сложно сказать. Но это попахивает какими-то уже совсем неприличными вещами», – заявил он, добавив, что так не поступают не только «в братском, христианском мире», но даже «политики уважающих себя стран».

По слова Волкова, «протоколы» переговоров «не соответствуют действительности».

Он также заявил, что в последнее время Константинополь действует «недружелюбно». Поступки Константинополя выходят «за рамки всяческих даже уже не только церковных, но и человеческих представлений», считают в РПЦ.

Волков напомнил о публикации Константинополем «каких-то странных псевдоисторических материалов».

Он называет происходящее «истерией», вызванной тем, что «люди что-то такое начинают чувствовать, что что-то, может быть, не получается, не выходит».

По мнению Волкова, Константинополь «начинает чувствовать, что земля сейчас, видимо, как-то немножко уходит из-под ног; заварили кашу – и теперь эта каша, видимо, куда-то уплывает».

РПЦ, по его словам, следует отреагировать на возникшую ситуацию, но «очень сложно оценивать такие странные, неадекватные действия».

Волков отметил, что «все поместные церкви смотрят» на «печальный прецедент», когда выясняется, что Константинопольский патриархат может «обманывать всех, публиковать какие-то фейковые сливы». Волков отметил, что такие поступки «недопустимы в джентельменских взаимоотношениях».

«Они могут исказить историю и написать то, что они считают нужным. Как на это будет реагировать православный мир?.. Оставим все, что происходит, на совести Константинополя», – заявил он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Константинополь обосновывает украинскую автокефалию фальсификациями.