Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи поднялся выше 2500 пунктов, обновив исторический максимум.

К 17.56 мск индекс Мосбиржи повышался на 1,9% – до 2497 пунктов, индекс РТС – на 1,3%, до 1197,5 пункта, следует из данных Московской биржи. Перед этим индекс Мосбиржи поднимался до 2501,78 пункта – это новый исторический максимум. РТС поднимался до 1199,55 пункта, передает РИА «Новости».

В то же время дорожает нефть марки Brent – она поднялась на 0,4% до 85,11 доллара за баррель.

Росту ценных бумаг на нефтяном рынке поспособствовали заявления президента Владимира Путина на сессии Российской энергетической недели.

Российский рынок акций дорожал в среду утром на фоне дорогой нефти.