Рынок акций России повышается на фоне дорогой нефти

Российский рынок акций в начале торгов в среду слегка повышается, отыгрывая дорогую нефть, следует из данных Московской биржи.

По данным на 10.06 мск индекс Мосбиржи дорожал на 0,4% – до 2459 пунктов, передает РИА «Новости».

В свою очередь индекс РТС – на 0,2%, до 1184 пунктов.

Напомним, в среду по данным на 7.23 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла 84,8 доллара за баррель.